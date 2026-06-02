【モデルプレス＝2026/06/02】芸能事務所・オスカープロモーションが6月2日、公式サイトを更新。俳優・尾碕真花（25）の退所をめぐる騒動について声明を発表した。【写真】25歳朝ドラ女優「雰囲気違う」妹との密着ショット◆オスカー、尾碕真花の退所騒動めぐり声明サイトでは「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題した文書を公開。「本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、『犯罪に該当し得る