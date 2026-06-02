スシローは、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボ企画を今年も実施する。6月3日から、「フラッペ」や「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツを全国の店舗で販売する。※いずれも持ち帰り対象外。※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」では販売しない。【厳選茶葉を使用した贅沢抹茶スイーツの画像はこちら】◆飲むお抹茶ッペ価格:税込300円〜販売期間:2026年6月3日〜