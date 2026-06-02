【モデルプレス＝2026/06/02】タレント・歌手の後藤真希が5月31日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】40歳元モー娘。「圧倒的なスタイル」ミニスカ姿◆後藤真希、スラリ美脚輝くミニスカ×ニーハイ姿披露同日、徳島県で開催されたイベント「四国放送まつり」2日目に出演した後藤は「＃四国放送まつり ありがとうございました」と感謝の言葉とともにソロショットを投稿。ベージュのセーラーシャツにライト