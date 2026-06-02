あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「サプリメント」の略語は？「サプリメント」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略し方は、カタカナ3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サプリ」でした！サプリとは、 ビタミンやミネラルなど不足しやすい栄養素を補うための食品のこと。