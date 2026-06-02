高松市午前10時半ごろ 台風6号の接近を受け、香川県東かがわ市は2日午後4時、警戒レベル3にあたる「高齢者等避難」を発令しました。対象は市内全域で1万3565世帯、2万7551人です。 台風の接近により、2日夜から3日未明にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。高松地方気象台は今夜から大雨警報を発表する可能性があるとしていて、予想以上に雨雲が発達した場合は、新たな防災気象情報の「レベル3大雨警報」