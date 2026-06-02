◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽中日勝野昌慶投手▽中日篠崎国忠投手▽ヤクルトリランソ投手▽ヤクルト赤羽由紘内野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス岩崎翔投手▽オリックス福永奨捕手▽オリックス太田椋内野手▽楽天伊藤樹投手【出場選手登録抹消】▽オリックス森友哉捕手