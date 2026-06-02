今回、Ray WEB編集部は、SNS映えをがんばる友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。突然スマホを渡された主人公。このあと優美に、なんて言われるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友だちとカフェに行ったら...突然スマホを渡されて、【まさかの発言】を！？