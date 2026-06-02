◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第１日Ｂブロック▽明大５―３早大（２日・神宮）早大が明大に敗れ、黒星スタートとなった。昨春のセンバツで優勝した横浜の主将・阿部葉太外野手（１年）は、「３番・中堅」で先発出場し、２打数無安打２四球だった。阿部は今春リーグ戦で、早大の１年生では２５年ぶりとなる春の初戦で１番打者として起用されたスーパールーキー。しかし、２月に左のふくらはぎと太もも裏の２か