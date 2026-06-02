巨人は２日、６月７日に３７歳の誕生日を迎える小林誠司捕手の「誕生祭」を、５日（金）から１４日（日）まで開催すると発表した。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」（２０ゲート横）で、記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。定番のジャカードフェイスタオル