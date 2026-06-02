女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年6月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大切な人の結婚式は、招待されたゲストも喜ばしい気分になるもの。いわば新郎新婦からの幸せのおすそ分けです。ただ、その感覚が行き過ぎるとと、単なるありがた迷惑と化してしまうこともしばしば。今回お話してくれたフリーライタ