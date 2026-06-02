北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女は、以下の6名だ。【写真】コンビニでアルバイト中の川村葉音被告(21)ほか、SNSに多数投稿されていた不良仲間とのプリクラなどXさんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）、その友人の川村葉音被告（21）、川村被告の彼氏である少年A（当時17）、Aの高校友人である瀧澤海裕被告（当時18）、瀧