プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が2日、自身のXを更新し、ゲームイベント『Pokemon GO Fest 2026：東京』に参加した際のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】足の位置が高すぎ！サワムラーと同じポーズする安藤美姫先週末に開催された同イベントは、ゲーム『ポケモンGO』の大型イベントで東京臨海副都心を中心に開催。多くのフォトスポットが用意されており、安藤は「暑い中4