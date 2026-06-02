NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。楽天は伊藤樹投手を1軍登録しました。プロ初昇格の伊藤投手は早稲田大から25年ドラフト2位で入団したルーキー右腕です。ファームでは8試合登板(うち5先発)し、3勝1敗1セーブで防御率3.86。42イニングを投げています。直近は5月27日のDeNA2軍戦に先発し、初回にホームランを浴びるなど5回4失点で敗戦しています。