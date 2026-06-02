シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。お薦めの韓国グルメについて語った。森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上（長女）が26（歳）で、下（長男）が24です」と語ってパーソナリティーの「ナイツ」を驚かせた。長女とは「一緒に旅行に行ったりとか。温泉行ったり、買い物