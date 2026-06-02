俳優の東出昌大が6月1日、自身のnoteを更新し、1ヶ月間「音信不通」となることを告知した。【写真】超自然体！大自然の中で“究極の死生観”を語った東出昌大東出は「ども、東出です。明日、6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります」と告知。「ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と呼びかけた。投稿では、その理由についても説明。「今年の春は友人や