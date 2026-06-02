天皇皇后両陛下は、今月13日から2週間オランダ・ベルギーを公式訪問されます。宮内庁は両国での滞在中の予定を発表しました。天皇皇后両陛下は、13日午前羽田空港を政府専用機で出発し、国賓としてオランダ、20日からはベルギーを訪問されます。両国の国王夫妻の特別な配慮で、両陛下はオランダではヘット・アウデ・ロー城、ベルギーではシエルニョン城に宿泊されるほか、両国の王宮にも泊まられます。オランダでは17日、ベルギー