【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】6月に入りました。新緑のシーズンから雨の季節へ…。大ねこっ毛の私はまたまたヘアスタイルを気にしすぎる季節になるな、と少し憂鬱（ゆううつ）です…。それよりも前回コラムで書いた件、新年度から2カ月たち、皆さんはいかがですか？特に大きい変化のあった方は落ち着かれましたか？あの頃の心理状態を『大きな箱の中で揺れ動きつつ、落ち着こうとする感じ』と表現しましたが、こ