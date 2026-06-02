脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが自身のインスタグラムを更新。友人とのオフショットを公開しました。【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん佐藤栞里さんら友人と一緒に笑顔「帽子貰ったー！」清原さんは「神戸会のみんなと初めましてのおとちゃん」「しーちゃんさんに帽子貰ったー！」と綴ると、プレゼントされた帽子を被って、笑顔の写真をアップしました。佐藤さんも「神戸会みんなからのプレゼントですめちゃくち