俳優の川崎麻世（63）が2日、自身のインスタグラムを更新。妻で料理研究家の花音さんの誕生日を報告した。川崎は「今日は妻の42歳の誕生日妻と義母も幸せそうに乾杯」とつづり、花音さんと、花音さんの母との乾杯3ショットを投稿。花音さんについて「決して贅沢を言わない妻は素晴らしい二人の価値観が似てるところはそこなのかもね」とつづり「何処に行くかではなくて誰と行くか誰と楽しい時間を過ごすかそれが我々