ヤクルトで２０２４年まで先発ローテの柱として活躍したサイ・スニード氏が１日（日本時間２日）、自身のインスタグラムで第２子が誕生したことを発表。ドジャースで活躍するカイル・タッカー外野手のサマンサ夫人も祝福し、ヤクルトファンも「サイちゃんおめでとう」と日本語で書き込んだ。妻・ハンナさんの投稿を引用する形で第２子の誕生を伝えたサイ・スニード氏。ヤクルトでは２１年から４年間、先発ローテの一角としてチ