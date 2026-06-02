みなさんは、婚活中にカウンセリングを受ける人がいることをご存じでしょうか。パーソナル婚活 naco-do（ナコード）／パーソナル婚活コーチング naco-do Coach（ナコードコーチ）を運営する株式会社いろものの調査研究機関「ナコード総研」の調査によると、46.6%の人が心療内科や心理カウンセリングの受診経験があると回答したことがわかりました。【グラフ】現在婚活している独身者の「婚活を続けてこられた理由」（調査結果）本