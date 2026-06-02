現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説『風、薫る』（総合／毎週月曜〜金曜、午前8時〜ほか）は、一ノ瀬りんと大家直美の二人の主人公が、明治時代にトレインド・ナース（看護師）となって自立し、おおぜいの人々の命を救うバディドラマです。２人が入所した看護婦養成所のモチーフとなった「桜井女学校（現在の女子学院）附属看護婦養成所」には、ドラマの看護学生たちに勝るとも劣らない個性的なメンバーが集まっていました。そのう