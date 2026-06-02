「XSR155」の長所を活かしたコラボカスタムヤマハは、レトロな外観と先進的な走行性能を組み合わせた“Neo Retro”シリーズの新たなモデルとして、軽二輪の「XSR155 ABS」（以下、XSR155）を2026年6月30日に発売します。このモデルは、”「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”をコンセプトに据えたネイキッドバイクです。【画像】人気セレクトショップとヤマハがコラボ！ 発売間近の「XSR155」カスタムを画像で見