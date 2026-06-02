7月3日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』とテイラー・スウィフトがタッグが実現。映画のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」が6月5日にシングル発売、各音楽プラットフォームでストリーミング配信が開始されることが決定した。 参考：ウッディとバズがタブレットのリリーパッドにタジタジ『トイ・ストーリー5』US版予告