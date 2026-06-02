Gyubinの日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が、『ABEMA』オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定した。 （関連：【映像あり】Gyubin、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」使用ABEMA『ガールオアレディ3』テーマソング解禁映像） 『ガールオアレディ』はこれまで2シーズンが放送