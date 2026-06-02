今回は踊り手グループ、アナタシアさんが5月20日に投稿した「未完成道中」を紹介する。文／小町 碧音（こまち みお）﻿2015年に活動を開始し、踊ってみた文化を牽引してきた彼らは、今年で結成11周年を迎えた。これまで数々の踊ってみた動画を発信しながら、ニコニコ超パーティーなどの大型イベントから単独のワンマンライブまで、多くのリアルステージにも立ってきた。メンバー編成の変遷を経て、現在は5人で活動して