3日、薩摩地方は気温が上がって蒸し暑くなり、熱中症対策が必要となりそうです。大隅地方は、雲が多いながらも午後は晴れ間が見込まれ、3日かけて風が強まりやすそうです。種子島・屋久島地方も午前は曇り中心ですが、次第に回復し、蒸し暑さが続く見込みです。奄美地方は、雲が広がる中で晴れ間もあり、真夏日に近い暑さとなりそうです。台風6号は県本土に最接近し、大隅地方を中心に雨雲が広がりました。今後、雨雲は抜ける