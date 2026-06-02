天本ハルカが自身のインスタグラムを更新。「ちょこっと ここ最近のおはなしを」と記すと、この2週間の大会で経験した難しい大目玉のバンカーショットについて投稿した。【写真】脱出成功！ 難しいバンカーショットに挑んだ天本ハルカの連続写真（全5枚）投稿で公開された写真は前々週の「ブリヂストンレディス」、大雨のため途中で中止が決定した2日目に撮られたものだ。カッパを着込んだ天本はグリーンを狙ってナイスショットを