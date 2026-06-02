台風6号は2日夕方に鹿児島県本土に最も接近する見込みです。志布志市の様子を伝えます。太平洋に面した志布志湾は、強風で波も荒れて白波が立っています。台風6号は午後2時の解析では、種子島・屋久島地方を通過中で、県本土には、このあと夕方に最も接近する見込みです。県内では、夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。県内では午後3時現在でおよそ2万5950戸が停電しています。また、奄美地方を中心に被害も出てい