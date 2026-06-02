NPB（日本野球機構）は2日の公示を発表。ヤクルトはリランソ投手と赤羽由紘選手を一軍登録しました。リランソ投手は今季7試合に登板。5ホールド、10奪三振、防御率0.00と勝ちパターンを担ってきました。登録抹消前日の4月22日の広島戦では8回を三者連続三振に抑え、勝利に導きました。6年目の赤羽選手は、今季開幕1軍スタート。ここまで25試合で打率.271、2本塁打、6打点、4盗塁を記録しています。4月28日の阪神戦ではホームランを