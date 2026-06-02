児島ボートの選手宿舎が完成し、２日に当地で「ボートレース児島選手宿舎完成記念式典」が行われた。テープカットを行った伊東香織倉敷市長は「選手のみなさんには、この宿舎で快適に過ごしていただき、すばらしいレースで多くのファンに元気と感動を与えてくれることを願います」とあいさつした。式典には選手会代表の瓜生正義（福岡）、選手会理事で、岡山支部の寺田千恵も出席。寺田は「選手の要望に沿ってもらい、感動で