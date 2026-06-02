台風6号の接近で、熊本県内は強風域に入っていて、交通機関にも影響が出ています。 【画像を見る】台風6号 進路予想図 台風6号は九州南部に接近していて、現在、熊本県内全域が風速15メートル以上の強風域に入っています。 今日(2日）夕方から夜のはじめ頃にかけて、県内に最も接近する見込みです。 益城町で最大瞬間風速19.5メートル 台風の影響で、空の便では、熊本空港と東京・大阪を結ぶ便に欠航がでているほ