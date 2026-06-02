歌手の菅原洋一さんが５月３１日に悪性リンパ腫のため死去したことが２日、分かった。９２歳。歌手のクミコが追悼コメントを発表した。クミコは「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せて下さいました。コロナ禍の最後の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙が溢れたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言葉で