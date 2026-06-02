人気アイドルグループ「嵐」のライブツアーの最終公演に作業員を装うなどして侵入した疑いで、70代の男ら3人が現行犯逮捕されました。【映像】現場の様子70代の男と20代の男2人は先月31日、東京ドームで行われた「嵐」のライブツアーの最終公演に侵入した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、70代の男はヘルメットをかぶって作業員を装い、20代の男の1人は以前、東京ドームでアルバイトをした際の職員証を使い関