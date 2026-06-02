台風6号が接近するなか、東京都は2日、小池百合子知事がコメントを発表した。【画像】東京都、防災や災害時に役立つ情報を発信このほか、「東京都 防災」の公式Xなどを通じ、日常備蓄に必要な品目・数量のお知らせ、購入できるウェブサイト「東京備蓄ナビ」、巨大地震への備えとアクションをまとめた「防災ブック」、いつも・いざというときにも役立つ「東京都公式防災アプリ」や「東京都防災ホームページ」を案内している。