左ふくらはぎ違和感で先月29日の広島戦を途中交代していたソフトバンクの今宮健太内野手（34）が2日、中日戦（バンテリンドーム）前の試合前練習で遊撃の守備練習を再開した。今宮は30日に病院で検査を受けた。「歩けますし、僕は元気ですよ」と話していた。