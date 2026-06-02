不同意性交などの罪に問われているお笑いグループ元メンバー斉藤慎二被告が、裁判の被告人質問で「好意を持っていると思った」と話しました。【映像】斉藤被告「好意を持っていると思った」「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）は、おととし、ロケバスの車内で共演した20代の女性に性的暴行をした不同意性交などの罪に問われています。斉藤被告は初公判で「同意してくれていると思った」と述べ、無罪を主