プロ野球千葉ロッテの本拠地新設事業で、ドーム型を目指す方針を明らかにした神谷俊一千葉市長（中央）と千葉ロッテの玉塚元一オーナー代行（右）ら＝2日午後、千葉市老朽化が進むプロ野球千葉ロッテの本拠地、ZOZOマリンスタジアム（千葉市美浜区）を移転して新設する事業を巡り、施設を所有する千葉市は2日、ドーム型を目指す方針を明らかにした。市は千葉ロッテ、事業協力者のイオンモールと協定を締結。費用は当初計画してい