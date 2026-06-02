朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、“アウトローのカリスマ”瓜田純士と、前回ＢＤ１９で瓜田戦をドタキャンした東大卒の和田悟プロデューサーが衝撃の舌戦を繰り広げた。今回のオーディションでデスドルとの対戦が決まった和田Ｐ