秋田市の畑近くで損傷の激しい遺体が見つかりました。遺体は女性で、周辺ではクマが目撃されていました。2日午前7時20分ごろ、秋田市河辺の畑で作業していた70代の女性の行方が分からなくなったと警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ人が倒れていて、血がついたタオルのようなものがあったほか、クマの姿が確認されました。その後、午前9時45分ごろ近くでクマ1頭が駆除され、警察が現場を確認したところ、損傷の激しい