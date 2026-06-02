【グレイシーハンターの?真実? ＩＱレスラー桜庭和志実録 桜道（１）】１９６９年に秋田県南秋田郡昭和町（現・潟上市）というところで生まれました。特に目立つこともなかったし、運動神経がいいでも悪いでもない、本当に普通の子供でした。運動は小学５年生でミニバスケットボールを始めて中学でもバスケットボールを続けました。バスケットボールをやって気付いたのは「好きこそものの上手なれ」ってことですね。練習が好き