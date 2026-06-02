【モデルプレス＝2026/06/02】日向坂46の金村美玖が5月31日、自身のInstagramを更新。サンリオピューロランドを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】日向坂46メンバー「上品で可愛い」美脚ショット◆金村美玖、美脚際立つ私服ショット披露金村は「さきてぃ（片山紗希ちゃん）にサンリオピューロランドを案内してもらった日」とつづり、日向坂46の片山紗希と同園を訪れた際の写真を投稿。頭にキャラクターのカチューシ