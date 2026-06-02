【モデルプレス＝2026/06/02】タレントのゆきぽよが5月31日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開した。【写真】29歳ギャル「大人の色気すごい」宮古島でのすっぴんショット◆ゆきぽよ、透明感溢れるすっぴん姿披露同月30日の投稿で、沖縄・宮古島を訪れたことを報告していたゆきぽよ。この日は「2日目からはすっぴんで」と記し、ソロショットを披露している。オフショルダーのトップスを身につけ微笑む姿が収められている。