【女子旅プレス＝2026/06/02】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2日、関西空港第1ターミナル（T1）国際線出国エリアに、国内空港初となるUSJ常設オフィシャルショップ「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」をオープンした。関空限定グッズやパーク外初のグッズ専用自販機などを展開する。【写真】国内空港初出店となる常設ショップ、グッズラインナップ一例◆国内空港初、関空にUSJオフィシャルショップ誕生出店場