【モデルプレス＝2026/06/02】櫻坂46の藤吉夏鈴が5月31日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】24歳櫻坂美女「思わず二度見した」美太もも大胆披露◆藤吉夏鈴、美脚際立つタイトミニワンピ姿披露藤吉は、同月19日に公開された新曲「Lonesome rabbit」MVの衣装姿を投稿。ブルーのタイトなミニワンピースとウエスタンライクなニーハイブーツの衣装を着用した美しい脚が際立つショットを披露している。◆藤