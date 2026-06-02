埼玉県川越市内でイスラム教の礼拝所「モスク」が建築され、市が都市計画法違反として撤去を求めているが、モスクの土地所有者側が撤去に同意した直後に、駐日パキスタン大使を招いた開所式が同所で行われていたことが分かった。大使側はX投稿で、「許認可を受けたと聞いて出席したが、日本の法律に従う必要がある」といった内容の釈明を行った。川越市の担当課は、「建物を使って集会するのはNGです。現在は推移を見守っています