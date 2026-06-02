【これからの見通し】新たなショック見られず、淡々と円キャリー取引が続くドル円１６０円うかがう 今日の東京市場で、ドル円は159円台後半で小高く推移している。レンジは20銭にも満たないものの、着実に水準を上げている。目下の変動要因は中東情勢の行方となっている。しかし、米国とイランは一時停戦の状況を維持しつつも、双方の基本的な主張は平行線となっている。そのなかで、小競り合いはあるものの、大規模