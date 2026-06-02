ドル円、ドル高円安推移も、かなり狭いレンジでもみ合う＝東京為替概況 2日の東京市場でドル円は159.60－159.74円のわずか14銭レンジとなった。中東情勢警戒などからのドル買いが支えとなるものの、160円手前では介入警戒感が高くなっており、上値追いにも慎重で、上下ともに動きにくい展開となっている。午後に入って株安が一服したことで円売りの動きが入っており、ドル円が支えられた面もある。 日経