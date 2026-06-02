Sound Blaster AE-X クリエイティブメディアは、ハイレゾ再生に対応したPCI-eサウンドカード「Sound Blaster AEシリーズ」の「Sound Blaster AE-X」を6月上旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は29,800円。 PCI-e Sound Blaster登場から20年目の節目に、「最上位のオーディオクオリティを追求したサウンドカード」として開発した。 直販サイトでは発売を記念し、10% OFFの「AE-X