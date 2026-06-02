◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（２日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が３日のオリックス戦（東京ドーム）で今季３勝目を目指して先発する。３日は長嶋茂雄さんの一周忌にあたり「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催する。２日は東京ドームでキャッチボールなどで最終調整を行った右腕は「本当にいろんな言葉を僕ら選手にかけてもらって、何度も激励に来てくださった。体が悪い中でもジャイ